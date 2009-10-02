«Укртранснафта» призывает «ЛУКОЙЛ» договориться цивилизованно

ОАО «Укртранснафта» призывает представителей российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» вернуться за стол переговоров и цивилизованным путем найти общее обоюдовыгодное решение проблемы поставок нефти на Одесский нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит российской компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины» со ссылкой на заявление заместителя председателя правления компании Валентина ФРАНЧУКА.

В сообщении отмечается, что в связи с поступлением заявок на ОАО «Укртранснафта» от крупнейшего украинского нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) о транспортировке легкой танкерной нефти из Одессы на предприятие, которое на протяжении длительного времени испытывает перебои с поставками сырья, компания, руководствуясь национальными интересами, предложила российской компании «ЛУКОЙЛ» изменить маршрут поставок нефти на Одесский НПЗ.

Как напомнили в пресс-центре, раньше нефть на это предприятие поставлялась через Приднепровские магистральные нефтепроводы (Лисичанск – Кременчуг - Одесский НПЗ).

Руководство ОАО «Укртранснафта» на протяжении двух месяцев вело переговоры с представителями российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» относительно изменения маршрута поставок нефтяного ресурса. Однако четыре предложенных российской компании варианта ее не устроили.

При этом в сообщении отмечается, что предложенные варианты предусматривали как снижение тарифа на прокачку, так и более короткие сроки поставок за счет сокращения транспортного плеча.

«К сожалению, представители НК «ЛУКОЙЛ», вместо конструктивного подхода и заинтересованности в решении проблемы переговорным путем, заняли принципиальную позицию и в ультимативной форме продолжают требовать сохранения поставок нефти по старому маршруту», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня представитель ПАО «ЛУКОЙЛ-Одесский нефтеперерабатывающий завод» (Одесса) сообщил, что предприятие намерено остановить производство из-за изменения маршрута поставок российской нефти.

«Сегодня Одесский НПЗ поставили на режим рециркуляции – это предостановочный режим», – сказал он.

По его словам, из-за изменения схемы поставок российской нефти с 1 октября – с маршрута «Лисичанск–Кременчуг–Одесский НПЗ» на маршрут «32-й км госграницы Украины с Беларусью–Броды–Одесский НПЗ» – стоимость услуг по транспортировке нефти на выходе будет больше на 6,5 долл. за тонну.

Напомним, в начале сентября т.г. «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» уже заявлял о том, что ОАО «Укртранснафта» принуждает предприятие импортировать нефть по невыгодному маршруту.

В течение августа «Укртранснафта» неоднократно обращалась к компании с предложением перейти на транспортировку нефти по маршруту «32-й км госграницы Украины с Беларусью – Одесский НПЗ». В частности, 31 августа т.г. предприятие получило очередное официальное уведомление о том, что с 1 октября поставка нефти на НПЗ будет осуществляться по новому маршруту.

При этом «Укртранснафта» сообщила, что речь идет не о навязывании нового маршрута, а о возможности транспортировки нефти по еще одному альтернативному маршруту. По информации «Укртранснафты», выбор маршрута, по которому может осуществляться транспортировка нефти на Одесский НПЗ, зависит от действий российского оператора магистральных нефтепроводов АК «Транснефть».

Справка УНИАН. Одесский НПЗ способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн. тонн нефти.

С июля 2005 года по март 2008 года Одесский НПЗ находился на широкомасштабной модернизации. Проведенная модернизация предприятия открыла возможность увеличить глубину переработки нефти с 56,02% (в 2004 г.) до 78%, нарастить на 2% отбор светлых нефтепродуктов и выпуск вакуумного газойля, уменьшить производственные потери на 0,56%. Модернизация завода позволила выпускать бензин по стандарту Евро-3, дизельное топливо – по стандарту Евро-4.

В результате реализации второго этапа реконструкции Одесского НПЗ, который планируется проводить без остановки производства, глубина переработки сырья возрастет до 96%, а выход светлых нефтепродуктов – до 74%.

С 2000 года завод принадлежит российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».

В январе-августе 2009 года Одесский НПЗ увеличил переработку нефтяного сырья на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1440,6 тыс. тонн.