Прокуратура направила в суд дело об убийстве депутата из фракции БЮТ

Прокуратурой Крыма направлено в суд уголовное дело относительно заказчика и двух "киллеров" - исполнителей заказного убийства депутата фракции "Блока Юлии Тимошенко" Запорожского городского совета Виктора Савкина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымской прокуратуры, депутат был убит ошибочно - исполнители перепутали его с земляком-бизнесменом, в доме которого в Ялте он временно остановился.

По результатам досудебного следствия установлены роли каждого из трех обвиняемых - кого в заказе и организации убийства, а кого - в его совершении. Заказчику и его подельникам прокуратурой предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 Криминального кодекса Украины (преднамеренное убийство). Наказание им определит Апелляционный суд Крыма, куда направленно уголовное дело для рассмотрения по существу.

Напомним, 10 июня в Ялте был расстрелян на глазах у 13-летней дочери депутат Запорожского городского совета В.Савкин. Через три дня правоохранители задержали заказчика убийства - 40-летнего бизнесмена из Запорожья, который хотел поквитаться со своим прежним компаньоном. Для этого он нанял двух исполнителей - жителей Запорожской области, 29-ти и 38-ми лет.