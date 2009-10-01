Убийство прокурора Таращанского района заказал его помощник?

Сотрудники милиции задержали двух подозреваемых в организации и исполнении убийства прокурора Таращанского района Киевской области Сергея Мрука.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, установлено, что заказчиком убийства был помощник С.Мрука, а исполнителем преступления – его брат из Житомира.

По словам источника, убийство произошло на почве неприязненных отношений между прокурором и его помощником.

Дальнейшее расследование проводят органы прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября около 20.00 в служебном кабинете прокуратуры Таращанского района Киевской области неизвестным был ранен из огнестрельного оружия прокурор района С.Мрук. Прокурор умер по дороге в больницу. Прокуратура Киевской области возбудила уголовное дело.