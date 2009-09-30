В Киеве сожгли галерею, где проходила дискуссия о гомофобии

Сегодня ночью в Киеве сожгли галерею Гудимова на улице Волошской, где в прошлую пятницу в рамках фестиваля «Последняя Баррикада» состоялась дискуссия о гомофобии, нетерпимости и толерантности в украинском обществе.

В частности, как сообщил УНИАН директор издательства «Критика» Андрей МОКРОУСОВ, накануне здесь обсуждали события вокруг антологии «120 страниц Содома» и запрещение фильма «Бруно».

"Тогда же, в пятницу, после дискуссии, очевидно, те же, кто накануне пытался сорвать презентацию антологии в книжном магазине «Є», уже было учинили определенный погром, который сегодня завершен вот таким способом", - заявил А.МОКРОУСОВ.

По словам куратора и владельца арт-центра Павла ГУДИМОВА, заведению был нанесен серьезный материальный ущерб. "Но моральная травма, которую испытал я, мои сотрудники и все те, кто за собственные средства создает современную культурную среду, значительно серьезнее. Ведь в каком-то смысле событие, которое произошло сегодня ночью, - символическое. Потому что с культурными центрами бороться легко. Тяжело делать дело, которым занимаются арт-центры: разъяснять, как важно быть здесь и сейчас", - сказал он.

В то же время П.ГУДИМОВ пообещал, что арт-центр обязательно откроется после ремонта, и призвал всех, кто имеет информацию о вероятных поджигателях, обращаться в милицию.

Это уже не первый подобный инцидент. Как сообщал УНИАН, 22 июля в Киеве была сорвана неофициальная премьера фильма "Бруно". В зал, где должен был состояться показ, неизвестные забросили дымовую шашку. Перед этим Министерство культуры и туризма Украины запретило распространение и демонстрацию этой комедии, мотивируя тем, что фильм "Бруно" "содержит художественно неоправданную демонстрацию половых органов и отношений, гомосексуальных половых актов в откровенно натуралистической форме, показ гомосексуальных извращений, ненормативную лексику, проявления садизма, антисоциального поведения, что может нанести вред моральному воспитанию граждан".

10 сентября в Львове радикально настроенные молодые люди пытались сорвать презентацию антологии современной мировой квир-литературы "120 страниц Содома".