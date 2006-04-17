Не афера, не слив компромата, а просто ”бессмыслица”

Директор Харьковского художественного музея Валентина МЫЗГИНА назвала «бессмыслицей» публикации в СМИ о том, что в Харьковской области якобы продана уникальная коллекция произведений из Пархомовского историко-художественного музея, основанного известным коллекционером Афанасием Лунёвым.

Как передает корреспондент УНИАН, она сказала журналистам: “Это не отвечает действительности, и дело выглядит совсем не так, как это описывается в прессе, в частности в газете “Вечерние вести”. По словам В.МЫЗГИНОЙ, Пархомовский музей сегодня является отделом Харьковского художественного музея, он, как и раньше, принимает посетителей и является довольно популярным для такой категории учреждений – на протяжении года его посещает около 25 тысяч любителей живописи. “Его никто не продавал, музей продолжает функционировать, более того, решается вопрос, кому будет принадлежать сам дом, где находится экспозиция, продолжается работа по сохранению картин и упорядочению всей коллекции”, - сказала В.МЫЗГИНА.

Она рассказала, что в мае 2004 г., после того как Пархомовский сахарозавод стал банкротом, его имущество приобрела киевская компания «Синтал Д», принадлежащая бывшему харьковчанину, бизнесмену М.ТОЛМАЧЕВУ. Здание бывшего заводского управления, в котором в настоящее время находится музей, был оценен ликвидационной комиссией в 26 тыс. грн. и продан вместе с имуществом всего завода. “Но это была продажа здания управления обанкротившегося завода, а не самой коллекции, – музей был и остается государственной собственностью и автономным отделом областного коммунального заведения “Харьковский художественный музей”, - сообщила В.МЫЗГИНА. Директор музея отметила, что законодательством “вообще запрещено отчуждать или продавать музейные произведения”.

Сегодня, сказала В.МЫЗГИНА, Харьковский художественный музей бесплатно арендует у фирмы “Синтал Д” это помещение. Пархомовский музей имеет 16 работников, он должным образом охраняется милицией. Так вышло, сказала она, что здание бывшего заводского управления территориально находилось за пределами самого предприятия, тогда как один большой жилой дом, принадлежащий Пархомовскому сельсовету, находился на территории завода. Сегодня между нынешним владельцем дома - управлением фирмы “Синтал Д” и Пархомовским сельсоветом существует договоренность об обмене домами, после чего “мы будем арендовать дом-музей уже у сельсовета, как до сих пор арендуем у фирмы”, - сказала В.МЫЗГИНА. “А пока еще владелец здания компания “Синтал Д”, - отметила она, - помогает в ремонте и делает все, чтобы музей функционировал как следует”.

Как сообщал УНИАН, в последнее время в украинских СМИ появились публикации о том, что в Харьковской области за 26 тыс. грн. продан Пархомовский сахарный завод со зданием музея вместе с уникальной коллекцией известного украинского коллекционера Афанасия Лунёва – оригинальными работами Боровиковского, Тропинина, Репина, Верещагина, Рембрандта, Брюллова, Рериха, Васнецова, Бенуа, Малевича, Ван Дейка, Сезанна, Ренуара, Матисса, Кандинского и Пикассо.