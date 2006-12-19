В луцком храме произошло чудо: замироточила икона

В Луцком храме Благовещения Пресвятой Богородицы, замироточила икона святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского и Таврического. Чудо мироточения иконы верующие увидели в конце ноября. Это первый такой случай в Луцке. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской Епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Как рассказал протоиерей Виталий СОБКО, это чудо произошло не в старинном намоленом храме, а в наскоро сбитой из фанеры часовне. В январе этого года в одном из дворов микрорайона города часовню возвел священник Николай САВЧУК, а первое богослужение состоялось на Благовещение. Как свидетельствуют исторические источники, на этом месте еще в ХVІ веке был храм в честь Богородицы.

Образ святого Луки Крымского в подарок церкви привезла из Крыма местная прихожанка Оксана АНДРИЙЧУК. Икона замироточила в первый же день пребывания в храме. По словам о. ВИТАЛИЯ (В.СОБКО), церковь мироточение иконы держала в строгой тайне. Миро начало выделяться из частички, вмонтированной в икону. Речь идет о частичке гроба, в котором в свое время был похоронен святой. Миро быстро загустевает и приобретает желтый оттенок. Его немного, но каждые несколько дней священник собирает его и добавляет к освященной оливе, которой помазывают людей. Сегодня приложиться к иконе может любой, а во время молебнов или в канун больших праздников происходит миропомазание.

Настоятель утверждает, что уже произошло около пятидесяти случаев исцеления верующих. Исцеляются люди и из других конфессий, в частности, известен случай, когда после помазания миром девочке из католической семьи удалось спасти ногу от ампутации.

Как рассказали в храме, специалисты из химической лаборатории брали на анализ миро, однако они отметили, что формулу определить хоть и могут, но воспроизвести ее практически невозможно.