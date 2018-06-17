Скрипка плакал, когда слушал свою "Весну" в исполнении Млады

Кто не медитирует, воспринимает конфликт как отдаление, и в конечном итоге люди расходятся... Как-то услышал, что появилась певица, которая раскладывает ноты и все объясняет музыкантам. Сразу же захотел познакомиться...

На нынешней «Червоной руте» засветилась еще одна звезда – Млада (Марина Юрасова). Она стала лауреатом в разделе «Другая музыка». Собственно, Млада как звезда, как певица зажглась давно, но немногие о ней знают. Почему? У Млады чрезвычайный голос – который можно сравнить с самыми выдающимися мировыми голосами. Но при этом она необычно скромна. Не любит много говорить, хвастаться, кичиться... Она просто поет. К нам на интервью певица пришла со своим продюсером Сергеем Табунщиком.

Млада, исполнителем какой музыки вы себя считаете?

Не могу сказать, что я пытаюсь петь в каком-то конкретном стиле... Наверное, исполнителем какого-то синтезирования стилей: этно, поп, элементов джаза, электроники.

Сергей: Это можно назвать стилем Млады. Ее природный голос не подстраивается ни под джаз, ни под фольклор, хотя Марина занималась и тем, и другим. Это настоящий поток ее души, который выражается в ее голосе. Все, что мы делаем, все, что я делаю как композитор, делаю под этот голос души, который можно и назвать стилем Млады...

Сергей, объясните, пожалуйста, нашим читателям, чем Млада такая особенная?

Сергей: Для меня это человек с невинной, спокойной, очень глубокой душой. Если человек почувствовал ее душу через ее голос, образ, то, как мне кажется, невозможно ее забыть. Порой говорят – “не хватает слов”. С Младой именно тот случай. Нужно хотя бы раз послушать ее музыку.

Нам часто пишут люди, которые впервые ознакомились с творчеством Млады, они говорят: «Мы не знаем откуда вы взялись, но мы плачем, когда слушаем вас».

Как-то Олег Скрипка, который записывался на той же студии, что и мы, послушал диск Млады, он был очень заинтригован, говорит: «Как? Это разве у нас такое выпускается?!»

Сразу же встретился с нами, пригласил на «Країну мрій-2008». Когда мы исполнили его песню «Весна», у него просто катились слезы, он не ожидал такой подачи, такой лирики. Он сказал, что Млада спела лучше его.

Вопрос к вам обоим: вы – коллеги или, возможно, что-то большее?

Сергей: Мы вместе уже много лет. Сначала мы были коллегами, потом стали друзьями, а три года уже живем вместе как одна семья.

Млада: Единомышленники.

Сергей, как вы нашли Младу?

Сергей: У музыкантов это просто. Достаточно увидеть один раз любое выступление. Младу я увидел в «Клубе 44». Потом один коллега сказал: «Сергей, у нас в Киеве появилась джазовая певица. Очень грамотная, которая приходит, раскладывает ноты и все всем объясняет». Когда я это услышал, сразу же захотел познакомиться с ней, потому что для певиц такое не очень характерно.

Мне всегда хотелось сделать что-то особенное, а это возможно лишь с серьезными людьми, которые серьезно увлечены музыкой.

Джазовых певиц много, но мне именно с ней захотелось сделать проект. Это был 2002 год.

Млада: Тогда Сергей написал песню «Мечты Козерогов», потом так и назвали проект. Мы с ним оба Козероги...

Сергей: В клубе Марина пела сначала джаз на английском. Потом мы поняли, что имеем свою музыку, которая живет у нас внутри...

Вы, Сергей, говорите по-русски, Марина – по-украински. А как дома?

Сергей: Это у нас такой союз.

Млада: Мы живем с моими родителями и все говорим обычно по-украински.

Сергей: Я рос в русскоязычной среде, поэтому мне пока легче высказаться на русском. Но я просто кайфую от хорошего украинского. Это такой мелос, так прекрасно. Надеюсь, я тоже к этому приду в ближайшее время.

Марина, считаете ли себя эстрадной певицей?

Млада: Эстрадной певицей в привычном понимании этого слова, видимо, нет. Потому что мне интересна разная музыка, джаз, мне интересно что-то такое создавать, чего раньше не было.

Откуда взялся псевдоним Млада?

Млада: Это предложил Сергей. В первом альбоме у нас была песня «Сидить Млада за столичком». Когда мы работали над идеями, аранжировкой, Сергей сказал, что этот образ может мне подойти, и предложил взять сценическое имя – Млада. То есть сначала была песня...

Вы поете много старинных украинских песен. Как вы их находите?

Млада: Элементарно. В библиотеках, фольклорных магазинах.

Сергей: Есть много сборников песен, но мало из них подходят Марине. Она очень тщательно выбирает себе песню. Ей по душе должны придтись не только слова, но и музыка. По-другому не бывает. Потому что не хочется на глубокую музыку петь поверхностно-веселенькие тексты.

Млада: К сожалению, нам не посчастливилось ездить в экспедиции и самим собирать фольклор. Но, думаю, сейчас уже намного меньше можно собрать фольклора, чем в 50–70 годы.

Говорят, что украинские аутентичные песни имеют какую-то особую силу. Что вы черпаете от них?

Когда я нахожу какую-то лирическую песню, которая мне подходит, я в ней будто тону, то есть я сама становлюсь такой лирической, хожу – будто летаю... Например, песни «Кроковеє колесо», "Ой, сосонка" – я выбрала за какую-то просветленность...

Ваш первый и последний альбом вышел в 2005 году. Почему с тех пор ничего нового не выпустили? Почему вообще себя не раскручиваете?

В нашей стране очень сложно все это делать. Что касается материала, то у нас его хватает на два альбома. Мы уже можем играть двухчасовой концерт.

За последние три года, что мы живем вместе, пошло творческое вдохновение у нас обоих... Конечно, что хотелось бы большего движения. Надеемся, что сейчас, после «Червоной руты», мы будем двигаться вперед. У нас все для этого есть.

Млада: Но мы не сидим на месте, у нас бывают концерты. Например, 6 октября будет в Украинском доме...

Марина, а вы в школе пели?

Млада: Да! Я еще с детства мечтала быть певицей, шаг за шагом шла к этому. Моя мама тоже поет, правда в самодеятельном хоре в Коростене. У них все связано с фольклором. В детстве любила приходить к ним на репетицию. В принципе все началось оттуда.

Сами какую музыку слушаете?

Млада: Мы слушаем разную музыку. Бйорк, Стинга, Майкла Джексона.

Сергей: В последнее время вернулись также к классической академической музыке. В нашем доме звучит фортепианная музыка Шопена, произведения Чайковского, Моцарта.

У вас есть какие-то свои принципы, например – не есть мясо?

Сергей: Вы попали в саму точку. Да, мы не едим ни мясо, ни рыбу.

Какая у вас вообще философия жизни? Мне кажется, вы люди религиозные.

Сергей: Мы не религиозны в привычном смысле этого слова. Объясню, что это значит.

Есть такое слово «творение». Мы ничего не разрушаем, потому наш стол вегетарианский.

Лично я не считаю корову или свинью ниже человека. Возможно, по сознанию они ниже, но имеют право на существование. Посмотрите в глаза коровы, и вы увидите, сколько там невинности. Она смотрит на вас, как невинный ребенок.

Зачем разрушать, когда вокруг нас столько вегетарианской еды?! К ней можно очень творчески подходить, что Марина и делает. С тех пор, как я стал вегетарианцем, я питаюсь лучше чем когда-либо.

Это, как правило, экспромты, без особых рецептов. Точь-в-точь как в джазе.

Любите ли путешествовать?

Сергей: Мы очень любим природу. Как только появляется возможность, мы из палатками идем в Карпаты. У нас лучшее для этого снаряжение. Там такая тишина, такая медитация!..

Вы медитируете? Какого уровня достигли?

Сергей: Высокий уровень – это когда ты можешь спокойно сидеть и не думать, а просто быть, если ты этого захочешь. Ты находишься на одной волне с бытием, в которой находится любое животное. Кошка или корова сидит и не думает. Она находится в абсолютном покое, ей очень хорошо. Вот это высокий уровень.

До него тяжело дойти, но мы пытаемся. Ум, мысли всегда этому мешают.

Бывают ли между вами конфликты?

Сергей: Бывают. И именно медитация, именно понимание того, что происходит в действительности... не хочу говорить «помогает»... дает возможность нам сближаться. Эта гармония только растет.

Как правило, после медового месяца люди начинают понемногу отдаляться друг от друга, даже этого не понимая. Это начинается с малейшей лжи, чего-то недосказанного. У нас с Мариной нет ничего недосказанного! Невозможно обмануть медитирующего человека. У вас на лице, в ваших глазах все написано.

Просто глупо лгать друг другу, нет никакой причины для этого.

Конфликт может быть в чем угодно... Мы из Младой находимся на разных полюсах: она спокойная, мягкая, я более энергичен, холерик. Этот разрыв у нас очень велик. Но наша разность – это и есть гармония. Мне не хватает того, что собой представляет Марина, и наоборот. В этом смысле Бог создал два полюса: жизнь – смерть, женщина – мужчина.

Тот, кто медитирует, очень чувствует эту гармонию. А тот, кто не медитирует, говорит: «Нет, мы слишком разные, у нас много конфликтов, мы отдаляемся». В конце концов люди расходятся.

Пока не медитировал, я этого не понимал, потому со многими расходился. Думал, они меня не понимают. Выходит, я сам ошибался. Понимание, что ты сам ошибаешься – первый шаг, с которого вы начинаете расти духовно. Конечно, очень больно в этом признаваться себе, но потом ничего не будет представлять проблемы.

Судя по вашей философии, политика вас не особо интересует. Есть ли политики, которые вам близки духом?

Сергей: Да, мы не политические люди. Из тех, кто “наверху”, мне ближн всех Ющенко. Но я говорю только о том, что он представляет собой как человек, а не политик. Потому что я его политических дел не понимаю. Но мне это и не интересно.

Млада: Я ничего не понимаю в политике. Мы не читаем газет, не смотрим телевизор.

Хотите ли стать такой знаменитой, чтобы вас все узнавали на улице?

Млада: Мне нравится петь, быть на сцене, общаться с музыкантами, зрителями. Но я бы не хотела, чтобы меня узнавали на улице.

Беседовала Оксана Климончук