На межбанке рухнули доллар и евро

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,4110/8,4435 грн./долл., к 12:00 цены упали – 8,3320/8,3550 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума - 8,2580/8,2915 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2791/0,2808 грн./рубль, к 12:00 цены снизились - 0,2765/0,2775 грн./рубль. К закрытию цены установились на значениях 0,2762/0,2772 грн./рубль. В России курс доллар-рубль скорректировался до 30,14 рублей за доллар (-0,005).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4584/1,4586 долл./евро, а к 15:20 понизились – 1,4551/1,4553 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,2685/12,3130 грн./евро, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз – 12,1560/12,1875 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 12,0210/12,0740 грн./евро.