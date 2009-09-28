Ющенко и Тимошенко участвуют в юбилейном вечере Дмитрия Павличко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО принимают участие в юбилейном вечере, посвященном 80-летию со дня рождения писателя Дмитрия ПАВЛИЧКО.

Как сообщает пресс-служба Президента, в своем поздравительном слове глава государства отметил, что «Дмитрий ПАВЛИЧКО - литературовед и переводчик, который имеет исключительные заслуги перед нацией в деле распространения нашей культуры в мире и мировой литературы в Украине».

Президент назвал поэта «одним из вдохновителей «шестидесятников», которые вернули нашей литературе живой, молодой голос, голос правды и веры», отметил его активную патриотическую позицию в украинской политике и заслуги в обретении статуса украинского языка.

От имени украинского народа В.ЮЩЕНКО поблагодарил Д.ПАВЛИЧКО за талант, творчество, возрождение украинского языка и культуры, возрождения национальной идеи и самого Украинского государства, за большую общественную, политическую, государственную и дипломатическую работу. Президент пожелал поэту крепкого здоровья, счастья, неисчерпаемого вдохновения и еще многих лет творческого полета.

Как значится в указе, размещенном на официальном сайте главы государства, Д.ПАВЛИЧКО за выдающийся личный вклад в обогащение литературного наследия украинского народа, многолетнюю плодотворную общественно-политическую деятельность и по случаю 80-летия со дня рождения награжден орденом князя Ярослава Мудрого IV степени.