Тимошенко: развитие машиностроения - приоритет

Правительство определило развитие ведущих отраслей машиностроения приоритетными направлениями при осуществлении мер антикризисной программы.

Об этом говорится в поздравлении премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по случаю Дня машиностроителя, сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата КМУ.

Как сказано в поздравлении, машиностроительный комплекс Украины - это основа нашей экономики. «В течение многих лет мы занимаем достойные позиции в создании современной авиакосмической техники, судостроении, станкостроении, энергетическом и транспортном машиностроении. Далеко за пределами Украины известны новейшие разработки и современная продукция отечественных машиностроителей. Благодаря Вашему самоотверженному труду и профессионализму Украина является одной из ведущих индустриальных стран мира. Ваши трудовые достижения способствуют международному признанию нашего государства и повышению его авторитета», - сказано в поздравлении.