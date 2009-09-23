Межбанковский доллар отвоевывает позиции

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,5025/8,5375, к 12:00 цены повысились до 8,5150/8,5380 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками - 0,2830/47, к 12:00 сузился спрэд - 0,2832/46. На российском валютном рынке курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 30,0300 (-0,0700).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4795/97, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,5630/12,6160, к 12:00 цены ушли вверх 12,5880/12,6180.