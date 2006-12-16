Президент хочет еще одну встречу по вопросам бюджета

Секретариат Президента Украины обратился в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета и Министерство финансов с просьбой провести встречу на предмет доработки государственного бюджета на 2007 год с учетом предложений Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, об этом говорится в соответствующей телеграмме Секретариата.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Президент Виктор ЮЩЕНКО возвратил в парламент Закон «О государственном бюджете на 2007 год» со своими предложениями.

Основные замечания главы государства сводились к необходимости установления уровня минимальной пенсии на уровне прожиточного минимума; необходимости увеличения уровня минимальной зарплаты. Также Президент настаивал на ликвидации диспропорции денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований. Кроме того, В.ЮЩЕНКО предлагал не предусматривать в госбюджете-2007 предоставления займов местным бюджетам, которые выходят за рамки бюджетного периода. Также Президент предлагал отнести нефть или нефтепродукты к перечню товаров, которые будут импортироваться без возможности оформления налогового векселя.

15 декабря Верховная Рада не поддержала Закон “О госбюджете Украины на 2007 год” со всеми предложениями Президента.

В тот же день после встречи с советом антикризисной коалиции и членами правительства В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что за выходные дни Секретариат Президента и Кабинет министров найдут понимание относительно закона о госбюджете.