Пожар полностью уничтожил вещевой рынок в Днепропетровске

Днепропетровский вещевой рынок «Славянский», пожар на котором начался сегодня около 16 часов, сгорел полностью.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

По его словам, крыша помещения рынка обрушилась.

Тушение пожара на рынке еще продолжается, в нем принимают участие все восемь пожарно-спасательных частей Днепропетровска. Пожару присвоен 5-й ранг – самый сложный и опаснейший ранг пожара.

Подразделениями МЧС удалось локализовать огонь только на территории рынка «Славянский», который занимает площадь свыше 12 тыс. квадратных метров. Локализация пожара в данном случае важна, поскольку рынок находится в плотной застройке города неподалеку от жилых домов и автозаправочной станции.

Данные о пострадавших во время пожара пока не обнародуются.

На территории «Славянского» рынка на данный момент работают около 30 единиц техники МЧС и 20 бригад «скорой» помощи, сообщает с места события корреспондент ИА «Новый Мост».

По словам сотрудников рынка, пожар начался со стороны ул. Курчатова, где расположены торговые точки, соединенные одной крышей со «Славянским» рынком. По их словам, каркас рынка сгорел полностью. «Загорелся киоск с шаурмой, и дальше огонь пошел по рядам рынка. Сначала выключился свет, и все направились к выходам», - сказали сотрудники рынка.

Пострадавшие от пожара поступают в днепропетровский ожоговый центр. К 18.00 в центре находились 4 человека в состоянии средней тяжести и один «тяжелый». Об этом ИА «Новый Мост» сообщил главный врач 2-й городской больницы Александр Сердюк. У всех пострадавших следы от плавящегося пластика. Еще один отравившийся продуктами горения находится в 7-й горбольнице.