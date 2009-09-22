Эксперт: если «Газпром» решил, что возьмет ОПЗ, то он это возьмет

Эксперты не исключают судебных разбирательств после конкурса по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ).

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, как отметил сегодня на пресс-конференции директор Института приватизации Александр РЯБЧЕНКО, ситуация вокруг проведения конкурса позволяет делать такие прогнозы.

«Я считаю, что Фонд госимущества может провести тендер, подписать соглашение купли-продажи, у него будут такие возможности, но гарантировать, что после этого не будет от тех, кто проиграл, судебных оспариваний, я не могу. Думаю, что они могут быть, потому что сама ситуация вокруг конкурса такова, что дает основания оспаривать его результаты кому угодно из тех, кто проиграет, даже кому угодно из тех, кто не принял участие в конкурсе», - сказал он. Как напомнил эксперт, интерес к участию предварительно проявили 15 компаний, из них 13 подали заявки в Антимонопольный комитет за разрешением. «А вчера был последний день, когда принимались заявки на участие в конкурсе, и остались 3 компании», - отметил он.

Что касается прогнозов относительно победителя конкурса А.РЯБЧЕНКО сказал: «Говорят, что сейчас там «Сибур» (компания, аффилированная с «Газпромом» - УНИАН), Коломойский с Ярославским и третья компания, близкая к Григоришину. Кто из них победит?». «Можно сказать так: если «Газпром» решил, что он это возьмет, то он это возьмет», - отметил А.РЯБЧЕНКО.

В свою очередь, президент Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР отметил, что возможно два сценария дальнейшего развития в случае проведения конкурса. «В результате политических договоренностей или разборок в последний день не будет совершена сделка, и второе: если сделка будет совершена, то весьма вероятно будет борьба судов, но тогда она (сделка – УНИАН) уже не будет разрушена. То есть: либо она не будет совершена, либо она уже не будет расторгнута. Еще не было такого случая по крупным объектам, кроме одного, чтобы сделка была отменена», - сказал он.

Относительно возможности отмены результатов конкурса А.РЯБЧЕНКО отметил, что это станет видно во время президентской кампании и будет зависеть от заявлений участников кампании.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества Украины 15 июля т.г. объявил конкурс о продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после его объявления. С начала объявления конкурса о продаже завода, по состоянию на 11 сентября, в Антимонопольный комитет обратились 13 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения об участии в конкурсе относительно его приватизации.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 17 сентября № 747/2009 приостановил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря 2008 г. №1517-р, которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО «Одесский припортовый завод». Одновременно Президент направил представление в КСУ. В тот же день Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОПЗ состоится 29 сентября, несмотря на указ Президента.

Окружной административный суд г. Киева запретил осуществлять любые действия относительно приватизации ОАО «Одесский припортовый завод». Такое решение суд принял по иску экс-председателя Фонда государственного имущества Украины В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО и ОАО «Азот» (Черкассы) об остановке приватизации данного предприятия.

В ФГИУ заявили, что не получали решений суда о приостановке конкурса по приватизацию ОПЗ и уже зарегистрировали его первого участника.