"Бабий Яр" попал под план застройки гостиницами

В Киеве до 2020 года запланировано застроить гостиницами десятки парков и зеленых зон.

Об этом заявляет фракция БЮТ в Киевском городском совете со ссылкой на приложения к решению сессии Киевсовета от 17 сентября об утверждении схемы расположения гостиниц в г. Киеве до 2020 года.

Депутаты отмечают, что соответствующее решение поддержали 67 депутатов Киевсовета – представители провластного большинства и Блока Литвина.

БЮТ заявляет, что под угрозу «бетонирования» попали, в частности, «Бабий Яр», парки «Дружбы народов», «Дубки», «Наводницкий», «Березовая роща», территория возле Дендросада, зеленая зона возле проспекта Академика Палладина и другие.

По словам депутата фракции БЮТ в Киевсовете Сергея МЕЛЬНИКА, в предоставленных депутатам документах по схеме расположения гостиниц во время сессии отсутствовала адресная программа новостроек. И только по требованию фракции «Блока Юлии Тимошенко» это дополнение раздали депутатам.

«Очевидно, что никто не собирался раздавать депутатам это дополнение. Ведь после первого же взгляда на адреса стало понятно, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ решил забетонировать гостиницами не только весь центр, но и парки столицы», - отметил С.МЕЛЬНИК.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Киевсовет на своем заседании утвердил схему размещения гостиниц в Киеве на период до 2020 года.

Во время своего выступления перед депутатами исполняющий обязанности начальника Главного управления градостроительства, архитектуры и дизайна г. Киева Сергей БРОНЕВИЦКИЙ сообщил, что на сегодняшний день показатель обеспеченности гостиницами в Киеве составляет 6 мест на 1 тыс. жителей. В то же время он отметил, что в европейских странах этот показатель составляет от 20 до 40 мест на 1 тыс. жителей.

На сегодняшний день в Киеве, по словам С.БРОНЕВИЦКОГО, функционирует 125 гостиниц приблизительно на 17 тыс. мест. По его словам, до 2012 года предусматривается ввести в строй 28 гостиниц, что обеспечит показатель 10-12 мест на 1 тыс. жителей. До 2020 года этот показатель планируется довести до уровня 22-25 мест на 1 тыс. жителей. Это обеспечат еще 200 заведений гостиничного хозяйства на 80 тыс. мест или 37 тыс. номеров. Сейчас проекты находятся в стадии разработки и оформления прав на землю.