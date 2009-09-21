Треть инъекционных наркоманов в Украине - женщины

В Украине насчитывается до 425 тыс. потребителей инъекционных наркотиков, треть из них - женщины.

Об этом сообщила директор представительства HealthRight International в Украине Галина СКИПАЛЬСКАЯ на презентации документального фильма “Возвращение домой” и выставки плакатов, разработанных с целью расширения доступа женщин - потребительниц инъекционных наркотиков (ПИН) к программам заместительной терапии (ЗТ) и дополнительным социальным и медицинских услугам в Украине.

По данным председателя правления ВОО “Ассоциация участников ЗПТ Украины” Ольги БЕЛЯЕВОЙ, сейчас в Украине почти 900 женщин - участниц программ заместительной терапии. "Для нас поддержка лекарствами заместительной терапии – это спасательный круг, который помогает нам, пока мы учимся “плавать” в бурном жизненном море: получаем профессию, восстанавливаем отношения с семьей и, самое важное, возвращаем чувство достоинства и самоуважения”, - сказала она.

По мнению директора департамента коммуникации, политики и адвокатуры Всеукраинской сети ЛЖВ Дмитрия ШЕРЕМБЕЯ, “только гуманное общество способно внедрять программы ЗТ". "Я очень рад, что Украина готова помогать и лечить своих граждан, которые попали в наркотическую зависимость, а не преследовать их. Этот подход спасет тысячи жизней, сохранит семьи, детям оставит родителей, а родителям вернет детей”, - сказал Д.ШЕРЕМБЕЙ.

Организаторами мероприятия выступили: МБФ “Украинский фонд общественного здоровья”, HealthRight International, ВБО “Всеукраинская сеть людей, которые живут с ВИЧ”, МФ “Возрождение”, рекламное агентство “Саатчі&Саатчі”, продюсерская компания “Соединенные миры”. Проект реализован МБФ “Украинский фонд общественного здоровья” при поддержке Института открытого общества.

Справка УНИАН. Заместительная терапия рассматривается как вариант для наркозависимых людей, которые фактически не могут прекратить употребления инъекционного наркотика, даже если стремятся это сделать. Она базируется на применении подобного или идентичного вещества при лечении опиоидной зависимости.