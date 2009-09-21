Ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 100 млн. грн

Сотрудниками управления налоговой милиции ГНА в Донецкой области разоблачена деятельность конвертационного центра, оборот средств которого за период 2008-2009 г.г. составил свыше 100 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба Государственной налоговой администрации в Донецкой области.

Согласно сообщению, деятельность центра была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования разных регионов Украины по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в денежную наличность и легализации доходов, полученных преступным путем.

В состав центра входил ряд предприятий-«налоговых ям», которые предоставляли услуги предприятиям Донецкой области и других регионов относительно формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость и дальнейшему незаконному возмещению НДС.

Относительно организаторов центра возбуждены уголовные дела. В настоящее время ведется следствие.