Дела об избиении детей тянутся в судах слишком долго

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что штрафовать родителей за насилие над ребенком не следует, лучше привлекать их к общественным работам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Донецке.

Министр посетовал, что насилие в семье, к сожалению, все еще не является предметом пристального внимания ни общества, ни правоохранительных органов. «Когда я встречался с участковыми в середине этого года на совещаниях, мы поднимали этот вопрос. Ведь зачастую речь идет об административной ответственности. С моей точки зрения, использовать штрафные санкции, предусмотренные законом, неправильно», – сказал глава МВД.

Свою позицию он объяснил тем, что при взыскании штрафа с родителей страдает и сам ребенок. «Ведь вы понимаете, что в таком случае мы штрафуем самого ребенка, у которого беспредельщик-отец или мать. Реально отрываем из его бюджета еще деньги, то есть, мы дважды его наказываем», – пояснил Ю. ЛУЦЕНКО.

По его мнению, лучше привлекать таких родителей к общественным работам. «Поэтому задача была поставлена: использовать возможности законодательства для задержания таких горе-родителей и членов семей с тем, чтобы они были в административном порядке задержаны хотя бы на 72 часа, а еще лучше – привлечь их к общественным работам», – заявил министр.

«Что касается уголовной ответственности за нанесенные побои, издевательства над детьми: к сожалению, действительно, в судах их не рассматривают как приоритетные и они тянутся слишком долго», – отметил Ю. ЛУЦЕНКО. Он также прибавил, что каждый такой случай «надо рассматривать отдельно и комментировать по конкретике».