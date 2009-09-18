США передали Украине систему наблюдения за морской границей

В рамках четвертого этапа технического сотрудничества между Украиной и США военнослужащие Отдела пограничной службы «Одесса» Южного регионального управления Государственной пограничной службы получили современную систему оптико-электронного наблюдения стоимостью 1 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония передачи оборудования состоялась сегодня в Одессе.

«С помощью новой установки, состоящей из пяти систем, в том числе GPS, радаров и локаторов, морские пограничники смогут эффективно контролировать одесский участок акватории Черного моря - длиной в 36 миль и на 22 мили вглубь моря», - заявил на церемонии капитан 2-го ранга Роберт МЕДВЕ, менедежер международного проекта «Инициатива предотвращения распространения оружия массового поражения: предотвращение распространения через морскую границу Украины (Черное море/Азовское море)».

В свою очередь, заместитель начальника директора Департамента по вооружению Госпогранслужбы Николай НЕСТЕРЕНКО отметил, что новая система позволит не только свести до минимума морские контрабандные перевозки на участке от городов Южного до Ильичевска, но и пресечь «любые попытки незаконного распространения оружия массового поражения через морскую границу Украины».

«Ни один корабль в радиусе действия системы наблюдения не сможет пройти незамеченным, - подчеркнул Н.НЕСТЕРЕНКО. - Его смогут немедленно идентифицировать, узнать, кому принадлежит и под чьим флагам следует».

При этом он добавил, что «подобных случаев на морском участке границы, находящимся под контролем Южного регионального управления, до сих пор не зафиксировано».