Заммэра Вишневого поймали на взятке в 2,5 миллиона

В Киевской области работники милиции задокументировали получение взятки заместителем мэра города Вишневое.

Должностное лицо требовало почти пять миллионов гривень у предпринимателя за выделение под строительство коммерческого центра 10 гектаров городской земли, сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

В то же время в ДСО уточнили цитату министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО во время пресс-конференции в Донецке: “Заместитель городского председателя задержан во время получения первой части взятки в сумме 2,5 миллиона гривень”. (На пресс-конференции Ю.ЛУЦЕНКО оговорился и сказал “2,5 млн. долларов” – УНИАН).

Министр выразил надежду, что уже сегодня к вечеру фигуранта задержат в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

«Надеемся, что это разоблачение станет очередным уроком для тех, кто продолжает мародерствовать, невзирая на сложную социально-экономическую ситуацию в стране”, - отметил руководитель Министерства внутренних дел.

Сейчас продолжаются следственные действия.