Во время пожара в сельском доме погибли четверо детей

В 23.10 17 сентября в селе Дубно Рокитновского района Ривненской области, в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого от отравления продуктами горения погибли 4 детей 2003, 2004, 2005 и 2006 гг. рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, кроме того, один двухлетний ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в центральную райбольницу. В 02.50 18 сентября двумя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован. Ее причина устанавливается. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.