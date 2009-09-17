Киевсовет дал старт пересмотру тарифов на ЖКХ
11:49, 17 сентября 2009Общество
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Создана рабочая группа
Депутаты Киевского городского совета создали рабочую группу по изучению вопроса о пересмотре тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение после длительного обсуждения в сессионном зале проголосовали 100 депутатов.
В состав рабочей группы войдут представители всех без исключения фракций Киевсовета и специалисты предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги.
Собранные подписи киевлян против повышения тарифов в столице, которые в коробках занесли в сессионный зал представители БЮТ для передачи секретарю Киевсовета Олесю ДОВГОМУ, были переданы в секретариат горсовета для регистрации.
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