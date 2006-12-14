Азаров про бюджет, вето и идеологию проедания

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ считает, что ветирование Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО Закона «О Государственном бюджете Украины на 2007 год» является шагом политическим, а не социально-экономическим.

Как сообщает сайт Министерства финансов Украины, об этом Н.АЗАРОВ заявил в ходе интернет-конференции.

«Относительно возможности последующих изменений, я уже говорил, что компромиссы возможны лишь тогда, когда не изменяется идеология бюджета. А идеология нашего бюджета заключается именно в переходе от идеологии проедания и разрушения к идеологии созидания и развития и решения на этой основе социальных вопросов”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря т.г. Президент отправил в парламент на повторное рассмотрение Закон Украины «О Государственном бюджете на 2007 год» со своими предложениями. Основным требованием Главы государства является повышение на 2007 год планируемого минимального прожиточного уровня для граждан, которые потеряли трудоспособность.