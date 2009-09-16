Задержан подозреваемый в серийном изнасиловании школьниц

В Херсоне задержали маньяка, который подозревается в изнасиловании малолетних девочек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Управления Министерства внутренних дел Украины в Херсонской области.

Согласно сообщению, злоумышленник выжидал, когда жертва возвращалась из школы, открывала дверь в квартиру, а после врывался в жилье и совершал насильственные действия.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного, а также милиция проверяет его причастность к аналогичным преступлениям в других областях Украины.

Задержанному 35 лет, он ранее судим.