Задержан подозреваемый в серийном изнасиловании школьниц
19:25, 16 сентября 2009Общество
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Выжидал в подъезде, врывался в квартиру
В Херсоне задержали маньяка, который подозревается в изнасиловании малолетних девочек.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Управления Министерства внутренних дел Украины в Херсонской области.
Согласно сообщению, злоумышленник выжидал, когда жертва возвращалась из школы, открывала дверь в квартиру, а после врывался в жилье и совершал насильственные действия.
Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного, а также милиция проверяет его причастность к аналогичным преступлениям в других областях Украины.
Задержанному 35 лет, он ранее судим.
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