Янукович победил в Казахстане

Украина поставит Казахстану 7 самолетов Ан-148.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр транспорта Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ, сославшись на соответствующие правительственные договоренности, достигнутые в ходе визита премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА в Казахстан.

«Победа, покупают все 7 (самолетов)», - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ.

Министр транспорта сообщил, что в 2007 году предполагается поставить два Ан-148, при этом он отметил, что начало поставок самолетов следует ожидать после завершения сертификации в конце февраля 2007 года.

«Условием оплаты с казахской стороны есть получение сертификата. Я думаю, что конец февраля – это более-менее реальный срок для завершения сертификации», - сказал он.

Н.РУДЬКОВСКИЙ пояснил, что сертификация предполагает испытательные полеты Ан-148, в ходе которых планируется выяснить возможность работы аппаратов в условиях наличия бокового ветра до 14 метров в секунду. Он сообщил также, что к участию в испытаниях привлечены и украинские специалисты.

Н.РУДЬКОВСКИЙ добавил, что, исходя из информации представителей одной из казахстанских авиакомпаний, на рынке Казахстана ощущается дефицит самолетов, что является причиной дороговизны билетов.