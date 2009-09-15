Доллар и евро на межбанке пошли вниз

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,5060/8,5630 грн./долл., цены на российскую валюту снизились до 0,2742/0,2760 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 12,4310/12,5170 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова выросли до 1,4610/1,4612 долл./евро (понедельник - 1,4552/1,4554 долл./евро).

В понедельник Национальный банк Украины на рынок не выходил.