Черновецкий подписал приказ о реставрации Андреевского спуска

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о проведении реставрации и ремонта застройки, благоустройства территории Андреевского спуска с реконструкцией инженерных сетей в 2009-2010 годах.

Текст распоряжения от 28 июля 2009 г. №954 обнародован на официальном веб-портале городской власти.

Проведение реконструкции, разработку всей технико-экономической документации должен осуществить Отдел капитального строительства и реконструкции Подольской районной в г. Киеве госадминистрации. Райсовет, в частности, должен предусмотреть в проектной документации и художественное освещение спуска.

В ходе подготовки к проведению работ по реставрации, благоустройству улицы Отдел капстроительства Подольской РГА совместно с Главным управлением экономики и инвестиций КГГА должен отработать возможность привлечения инвестиционных средств для финансирования работ по реставрации улицы.

В соответствии с документом, реконструкцию проезжей части и тротуаров Андреевского спуска и реконструкцию инженерных сетей с соответствующими работами по освещению будет осуществлять КП “Киевавтодор” за средства городского бюджета.

Распоряжением предусмотрено, что ГУ коммунальной собственности КГГА совместно с Киевским городским бюро технической инвентаризации должны обеспечить Отдел капстроительства Подольской РГА необходимой информацией о статусе зданий и сооружений, расположенных на Андреевском спуске.

Как сообщал УНИАН, в начале прошлого года пресс-служба КГГА информировала, что реставрация Андреевского спуска должна начаться в 2008 г.

Комментируя журналистам предстоящую реставрацию исторического спуска, 15 февраля 2008 г. начальник Главного управления охраны культурного наследия КГГА Руслан КУХАРЕНКО заверил, что высотные дома на улице сооружать не будут.

Он отметил, что в последний раз Андреевский спуск отреставрировали в 1982 году. Сейчас инженерные сети спуска изношены, на улице нет дождевых водостоков, холм, на котором расположена Андреевская церковь, нуждается в гидроизоляции и тому подобное.

В свою очередь, Блок Виталия Кличко требовал в прошлом году от руководства Киевсовета рассмотреть на пленарном заседании вопрос о правомерности всех землеотводов на Андреевском спуске. Представители блока заявляли о попытках под предлогом реконструкции спуска легализовать новую застройку и повысить этажность существующих зданий. “Только согласно обнародованной информации, на Андреевском спуске коммерческим структурам под застройку отведено около 16 участков”, - утверждали в Блоке Кличко.