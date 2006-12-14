Титул «Королева Европы – 2006» завоевала киевлянка (фоторепортаж)

В городе Мангейм (Германия) состоялось финальное шоу конкурса красоты «Королева Мира – 2006». На протяжении 10 дней за право обладания главным титулом конкурса боролись девушки из 54 стран мира. Из-за строгих правил конкурса до финала дошло 38 участниц.

«Королевой Мира» международное жюри объявило - Лизетту Гарсия, представительницу Кубы. Лизетта - 21-летняя студентка, которая в настоящее время живет и учится в США.

Обладательницами титулов Вице-Королев стали конкурсантки из Венгрии, Хорватии, Словакии и Китая.

В свою очередь, европейское жюри конкурса, в числе которых присутствовал потомок королевской семьи и наследный принц Германии, из 28 представительниц Европы выбирало свою Королеву, которой стала украинка Диана Старкова - киевлянка, модель агентства Star Model Group.

Вместе с титулом «Королева Европы – 2006», наградным дипломом и короной, Диана получила денежный приз и годовой контракт победительницы. Первое мероприятие, на которое согласно контракту она приглашена 31 декабря 2006 года – Венский Императорский бал, проходящий в столице Австрии.

Диана Старкова стала обладательницей главного приза спонсора конкурса – косметической компании Payot France. Также не остался незамеченным национальный костюм украинки. В числе пяти других, он отобран для съемки каталога конкурса на следующий год.

На протяжении насыщенной и интереснейшей программы конкурса, девушки успели побывать в четырех городах Германии, посетить Рождественскую ярмарку, горнолыжный комплекс, телевизионное шоу популярного ведущего Стефана Рааба, присутствовать на ряде приемов и принять участие в шести балах.

Фото предоставлены пресс-службой агентства моделей Star Model Group