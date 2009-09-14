Гриценко считает, что россияне на Хонде сами влетели в его Мерседес

Информация милиции об аварии с участием автомобиля председателя Верховной Рады Крыма, в результате которой травмированы три человека, носит предвзятый характер и преследует цель оказать давление на расследование.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении пресс-секретаря крымского спикера Аллы ГОРЕВОЙ.

(УНИАН: Милиция утверждает, что автомобиль «Мерседес», который, по ее данным, состоит на учете в Государственном управлении делами Президента Украины и закреплен для обслуживания председателя парламента Крыма, послужил причиной дорожно-транспортного происшествия, в результате которого травмированы трое граждан России. «В ходе осмотра установлено, что виновником аварии является водитель «Мерседеса», выехавший на полосу встречного движения», - заявили в милиции).

А.ГОРЕВА заявила, что 12 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВР АРК Mercedes. «По информации пресс-службы Госавтоинспекции Главного управления МВД Украины в Крыму, автомобиль «Мерседес-Бенц», следуя из Феодосии в Симферополь, столкнулся с автомобилем Honda Fit. Дорожно-транспортное происшествие произошло, когда последний, выезжая с территории автозаправочной станции на проезжую часть автодороги и имея руль с правой стороны, совершил столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц S-500», который двигался по дороге со стороны Феодосии в направлении Симферополя», - заявили в пресс-службе парламента автономии.

Ссылаясь на данные Министерства здравоохранения Крыма, А.ГОРЕВА отметила, что сегодня водитель и один из пострадавших пассажиров автомобиля «Хонда» выписаны из больницы, другой пострадавший пассажир – молодой человек, 1988 года рождения, «пока находится в больнице с легкими телесными повреждениями». «По характеру травм он будет выписан через 3-4 дня», - отметили в пресс-службе ВР Крыма.

«Информация, опубликованная на официальном сайте ОСО ГУМВД Украины в Крыму, носит явно предвзятый характер с целью оказания давления на проводимое расследование», - заявили в парламенте Крыма.