Есть возможность полностью покончить с кражами мобильных телефонов

Начальник УМВД Украины в Запорожской области Виктор ОЛЬХОВСКИЙ утверждает, что на сегодняшний день существует возможность полностью решить проблему краж мобильных телефонов.

Об этом он сказал в интервью корреспонденту УНИАН.

"Проблему с мобильными телефонами можно решить элементарно, приняв всего один закон, суть которого - убрать возможность пользоваться ворованным телефоном. На сегодняшний день на практике это сделать можно в течение нескольких минут - оператор мобильной связи может заблокировать любой аппарат так же просто, как и сим-карту, и тогда ворованный мобильный телефон будет пригоден лишь для того, что бы им колоть орехи", - рассказал В.ОЛЬХОВСКИЙ.

По его словам, когда МВД запрашивало у региональных управлений внутренних дел предложения по усовершенствованию методов борьбы с преступностью, Запорожское облУВД предложило этот вариант, и его пытался "протолкнуть" замминистра Владимир ЕВДОКИМОВ.

"Однако где-то в кабинетах оно (это предложение - УНИАН) затерялось", - рассказал начальник УМВД Украины в Запорожской области.