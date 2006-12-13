На Прикарпатье пили воду с нитратами

В Ивано-Франковской области в колодцах в пгт Ланчин Надворнянского района специалисты выявили превышение содержания железа в 1,5-2 раза от предельно допустимых концентраций и нитратов в - 2-3 раза.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в пгт Ланчин проживает около 8 тысяч человек.

При осмотре 44 колодцев установлено, что вода имеет специфический привкус и запах плесени.

Дополнительно отобранные пробы воды направлены в областную СЭС для проведения лабораторных исследований.

Пострадавших нет. Подвоз качественной питьевой воды населению осуществляется коммунальным предприятием "Надворнаяводоканал".

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Ивано-Франковской области и специалисты районной и областной СЭС.