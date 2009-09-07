Тимошенко закачала под землю рекордные объемы газа

Украина закачала в подземные хранилища достаточно газа и намерена прекратить его закачку в ПХГ (подземные хранилища газа) в текущем году. Об этом сегодня на брифинге заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, она отметила, что на сегодняшний день в ПХГ Украины закачано 25,5 млрд. кубометров газа, и этого для страны достаточно.

«Мы пришли к выводу, что, имея сегодня в газовых хранилищах общий объем природного газа 25,5 млрд. куб. м, мы можем уже прекратить закачку природного газа в газовые хранилища», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что такое решение принято на основании экспертных расчетов, в соответствии с которыми закачанных в ПХГ объемов газа достаточно для обеспечения потребностей в нем страны на осенне-зимний период 2009-2010 гг., а также для надежного обеспечения транзита российского газа в Европу.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, в этом году в подземные газохранилища закачан абсолютно рекордный объем газа, по сравнению с предыдущими годами, в частности, по сравнению с 2007 годом, когда в подземных хранилищах Украины находилось всего 3 млрд. куб. м газа.

«Этот объем газа (25,5 млрд. куб.) закачан не на один год. Это действительно создан абсолютно новый в Украине институт – институт национального резерва природного газа. Это означает, что при реализации этого газа, который уже оплачен, будет формироваться финансовый ресурс для того, чтобы в следующий летний период закачивать снова газ в газовые хранилища», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в начале августа Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что до конца года в ПХГ будет закачано 27 млрд. кубометров газа, что обеспечит энергетическую независимость Украины. По оценкам заместителя председателя правления концерна «Газпром» Валерия ГОЛУБЕВА, на начало сентября Украина закачала в ПХГ 25 млрд. кубометров газа.

19 января с. г. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали долгосрочный контракт на поставку российского газа украинским потребителям с 2009 по 2019 год включительно.

Объем поставки газа в Украину в 2009 году, согласно контракту, должен составить 40 млрд. куб. м. При этом украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта газа в 2009 году с 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.