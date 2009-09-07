В Черкасской области перевернулся автобус: есть жертвы

Вчера в 17.30 на автодороге Борисполь - Запорожье недалеко от с.Софиевка Золотоношского района Черкасской области во время дождя перевернулся автобус “Volkswagen LT-35”.

На момент аварии в салоне автобуса находились 18 пассажиров, сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В результате ДТП два пассажира погибли на месте происшествия и еще восемь - получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу Золотоноши.