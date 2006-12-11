На СБУ надвигается обещанная ”кадровая чистка”?

В Службе безопасности Украины продолжается аттестация личного состава.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, цель аттестации - должным образом оценить работу сотрудников и определить кадровый потенциал.

По данным пресс-центра, в областные управления СБУ выехали заместители председателя Службы безопасности, которые примут участие в подведении итогов деятельности региональных подразделений за 2006 год.

“Там, где аттестационная комиссия СБУ видит необходимость усиления защиты суверенитета и интересов национальной безопасности, будут вноситься соответствующие кадровые предложения Президенту Украины”, говорится в сообщении. Именно этим обусловлены последние указы Виктора ЮЩЕНКО относительно ротации руководящего состава некоторых региональных управлений СБУ, подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, о планах реформирования и сокращения СБУ в интервью изданию «Корреспондент» от 9 декабря заявил первый замглавы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК, который курирует Службу безопасности Украины.

По его словам, сейчас Служба находится «в состоянии полубеременности», она требует существенного реформирования, и там состоятся серьезные изменения. В Службе безопасности ощущается влияние разных политических сил, отметил он.

Заместитель главы Секретариата сообщил, что сейчас «рисует» карту – кто и на кого в СБУ работает, и «как только ее закончу, кадровые чистки там завершим».

По словам А.ЯЦЕНЮКА. в СБУ нужно назначать «людей со стороны, которые никому ничего не должны».

В конце ноября Президент внес в Верховную Раду представление на освобождение председателя СБУ Игоря ДРИЖЧАНОГО от этой должности и назначил его заместителем секретаря СНБО. Парламент пока не рассматривал вопрос об освобождении И.ДРИЖЧАНОГО.