В Украину прибыли эксперты МВФ

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) прилетели в Украину с целью обсуждения вопроса подготовки проекта Государственного бюджета Украины на 2010 год.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве МВФ в Киеве.

Визит продлится до 4 сентября.

По информации МВФ, обсуждение проекта Госбюджета-2010 будет проведено в рамках подготовки к приезду в Украину в конце октября миссии МВФ.

Предполагается, что миссия обсудит с украинскими властями третий пересмотр программы сотрудничества stand by.

Как сообщал УНИАН, 19 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что приглашает 31 августа – 4 сентября специальную миссию Международного валютного фонда во главе с Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ для участия в подготовке проекта государственного бюджета Украины на 2010 год.

По ее мнению, такое участие специалистов МВФ станет еще одним стабилизирующим фактором в подготовке проекта Госбюджета-2010.