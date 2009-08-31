Президент Колумбии заразился гриппом A/H1N1

Колумбийское министерство социальной защиты заявило об обнаружении у президента страны Альваро Урибэ вируса гриппа A/H1N1, сообщает Associated Press.

По словам министра соцзащиты Диего Палацио (Diego Palacio), 57-летний колумбийский лидер не находится в группе риска и его случай "развивается удовлетворительно". Он проходит обследование в своей резиденции.

Урибэ почувствовал недомогание в пятницу во время встречи латиноамериканских лидеров в Аргентине. В субботу у президента Колумбии был обнаружен опасный вирус.

Власти Колумбии уже связались с участниками саммита, с которыми Урибэ мог контактировать.

В состав Союза южноамериканских наций, напоминает РИА "Новости", входят 12 государств Южной Америки: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили и Эквадор.

14 августа сообщалось, что президент Эквадора Рафаэль Корреа "проходит медицинское обследование на наличие вируса A/H1N1" после того, как заболели шеф его безопасности и министр по координации политики.