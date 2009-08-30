В Евросоюзе ажиотажно скупают лампочки

Вступающий в силу 1 сентября 2009 г. запрет Евросоюза на закупку магазинами розничной торговли лампочек накаливания и матовых ламп для последующей их перепродажи потребителям вызвал в Германии небывалый рост потребительского спроса на лампочки любого типа. По данным Общества по изучению потребительского спроса, в первой половине 2009 г. в ФРГ сбыт лампочек всех типов вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а матовых и 100-ваттных ламп накаливания - в 6 раз, сообщает Deutsche Welle.

ЕС планирует постепенно полностью изъять из обращения старые лампочки накаливания и перейти на энергосберегающие источники света. Цель этой акции - экономия электроэнергии и защита окружающей среды.

Первыми с прилавков магазинов исчезнут матовые и 100-ваттные лампочки. К первому сентября 2010 г. запрет затронет 75-ваттные. А к 2012-му в Европе больше не будут продаваться самые распространенные из них - мощностью 40W и 25W.

Между тем многим немецким потребителям энергосберегающие лампы, несмотря на повышенную продолжительность их службы, просто не нравятся из-за внешнего вида. Кроме того, они все еще в 5-10 раз дороже старых. Да и свет их многие потребители характеризуют как холодный. Немаловажно также, что в лампочках нового поколения содержится вредная для здоровья человека ртуть, существуют и другие опасения медицинского характера.