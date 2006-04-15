Ющенко: село никогда не станет на ноги...

Для контроля цен на продовольствие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает необходимым наращивать его объемы в системе Госрезерва и формирования интервенционного фонда.

Это он подчеркнул в своем традиционном субботнем радиообращении к соотечественникам.

"Каждое государство контролирует, чтобы цена продовольствия не была слишком высокой, потому что это делает уязвивыми менее всего социально защищенные слои населения. Здесь выход один – через наращивание объемов продовольствия в системе Госрезерва и настоящем формировании интервенционного фонда”, - в частности, сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время он подчеркнул, что село никогда не станет на ноги, если будет продавать выращенное ниже себестоимости. “Мы должны быть честными перед крестьянами, когда говорим о стоимости продукции сельского хозяйства и платить селу настоящую рыночную цену за их тяжелый труд. А политикам нужно прекратить спекуляции на этой теме”, - отметил В.ЮЩЕНКО.