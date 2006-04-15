Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает крестьян активнее пользоваться кредитными услугами.

На этом он акцентировал в своем традиционном субботнем радиообращении к соотечественникам.

Отметив, что в этом году на программы кредитования развития частных хозяйств выделено 1 млрд. грн., в том числе на льготное кредитование застройщиков – 55 млн. грн., также значительные средства пойдут и на закупку новой техники, В.ЮЩЕНКО сказал: “Я призываю крестьян активнее пользоваться услугами кредитных союзов, производственных обществ, ассоциаций, которые должны защищать отечественного производителя”.

По данным Президента, сегодня этими обществами охвачено лишь 3% владельцев частных крестьянских хозяйств, тогда как почти 80% крестьян вообще ничего не знают об их деятельности. Поэтому, В.ЮЩЕНКО обратился к каждому аграрию – быть активнее в защите своих прав и пользоваться всеми возможностями для развития хозяйств.

В свою очередь, отметил Президент, руководители профильных министерств и местных органов власти обязаны проводить большую разъяснительную работу, чтобы каждому крестьянину донести информацию о возможностях кредитования, лизинга и другой поддержки.

Также отметив, что 15% крестьян мечтают о семейной ферме, а каждый десятый хотел бы заниматься «зеленым туризмом», только начинающим развиваться в Украине, В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что уже пришло время разработать соответствующие государственные программы и законопроекты, и что это - задача для новой Верховной Рады.