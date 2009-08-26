Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,39 грн./долл., продают – по 8,53 грн./долл. Курс почти не изменился, по сравнению с 25 августа, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,20-8,51 грн./долл., по продаже – 8,48-8,58 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках незначительно понизился, по сравнению с 25 августа, - до 11,95 грн./евро, продажи – повысился на 0,4%, - до 12,27 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,64-12,10 грн./евро, по продаже – в пределах 12,10-12,40 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 25 августа, почти не изменился и составляет в среднем 0,2516/0,2674 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,265 грн./рубль, по продаже – 0,26-0,28 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 8,40 грн./долл., продажи – 8,50 грн./долл., курс покупки/продажи не изменился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,30-8,45 грн./долл., по продаже – 8,48-8,58 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева почти не изменился со вчерашнего дня и сегодня составляет 11,99/12,23 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,60-12,06 грн./евро, по продаже – в пределах 12,17-12,37 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 25 августа, почти не изменился и составляет сегодня 0,2494/0,2696 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,263 грн./рубль, по продаже – 0,265-0,28 грн./рубль.

Курсы валют, установленные сегодня в банках Киева:

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,40/8,52 грн., евро – 12,10/12,22 грн., рубль – 0,253/0,265 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,30/8,50 грн., евро – 11,60/12,20 грн., рубль – 0,24/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,45/8,55 грн., евро – 12,00/12,30 грн., рубль – 0,26/0,27 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 26 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,9633, к евро – 11,406631, к российскому рублю – 0,25245.