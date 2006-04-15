Государство воспользовалось конфликтом Пинчука с его топ-менеджером

Государство могло договориться с Владимиром КУЦИНЫМ о совместных действиях против Виктора ПИНЧУКА в отношении ОАО «Никопольский завод ферросплавов». Об этом сообщил УНИАН вице-президент Центра исследования корпоративных отношений Ростислав ИЩЕНКО.

«Не исключено, что этот ход сделал Кабмин, отошедший от избирательной кампании и вернувшийся к решению государственных проблем», - отметил эксперт.

По мнению эксперта, В.КУЦИН мог иметь личные мотивы пойти на конфронтацию с В.ПИНЧУКОМ, поскольку в свое время он был заменен на посту генерального директора в 2005 году Анатолием НЕРОБОЙ (бывшим начальником горнорудного управления дирекции основных видов сырья «Евразхолдинга»), а затем Александром НЕУСТРОЕВЫМ.

В то же время, Р.ИЩЕНКО считает более вероятным вариант, в соответствии с которым, замена А.НЕУСТРОЕВА В.КУЦИНЫМ может представлять собой простую кадровую перестановку с целью в очередной раз создать технические трудности в реализации судебного решения о передаче контроля над НЗФ государству.

«Впрочем, в любом случае возвращение КУЦИНА невыгодно группе «Приват», имеющей свой взгляд на дальнейшее развитие событий на НЗФ», - отметил Р.ИЩЕНКО.

По его мнению, ситуация должна прояснится, как только главные игроки, соревнующиеся за контроль над НЗФ, публично определят свое отношение к возвращению В.КУЦИНА на НЗФ.