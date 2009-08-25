Следствие по Голодомору 1932-33 гг. вышло на этап формулировки обвинений

Следствие по уголовному делу, возбужденному 22 мая 2009 года по факту геноцида украинского народа в 1932-1933 годах, вышло на этап формулировки обвинительных заключений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО во время заседания круглого стола “Преступление Геноцида-Голодомора 1932-33 годов в Украине”, которое состоялось сегодня в Киеве.

”Сейчас со специалистами – и адвокатами, и знатоками национального законодательства, и учеными – мы подходим к формулировке обвинительного заключения. Это самый главный этап, который в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой должна сделать Служба безопасности Украины”, - сообщил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, в состав следственно-оперативной группы по этому уголовному делу привлечено более 150 человек, которые в ходе досудебного следствия устанавливают обстоятельства совершения преступления против человечности, выясняют механизмы, созданные и использованные сталинским тоталитарным режимом для истребления украинского крестьянства.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что в настоящее время следствием выявлены материалы со статистическими данными о количестве репрессированных граждан, которые “организовывали саботаж и срыв хлебозаготовительных кампаний”, о борьбе украинской интеллигенции со сталинским режимом в 1932-1933 годах, политических репрессиях против национальных управленческих кадров, на которых возлагалась ответственность за срыв плана хлебозаготовок.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, по постановлению органа досудебного следствия Службы безопасности проводится научно-демографическая экспертиза, которая даст ответы о количестве погибших за период Голодомора и его влиянии на демографическое состояние Украины. В частности, установлено, что от преступных действий власти больше всего пострадали именно центральные и восточные регионы Украины.

Как отмечают в СБУ, на сегодняшний день изучено и приобщено к уголовному делу 1378 архивных документов, которые хранились в региональных органах СБУ.

Также допрошено 533 свидетеля в 17 областях, которые больше всего пострадали в период Голодомора 1932-1933 годов.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО акцентировал внимание на том, что к уголовному делу приобщены материалы работы специальной комиссии Конгресса США, работавшей до 1988 года. В этих материалах собраны свидетельства украинских эмигрантов, которые пережили Голодомор.

В рамках расследования СБУ также направила ходатайство в ФСБ России, правоохранительные органы Беларуси и Молдовы о предоставлении доступа к архивным документам ЦК ВКП(б) и Совета народных комиссаров СССР, ОГПУ СССР, нормативно-правовым актам, директивам, предписаниям, статистическим и другим документам высших органов власти за период голодомора в Украине.

В Италию направлено ходатайство о предоставлении правовой помощи с целью получения из архивных учреждений документов, дипломатической переписки за 1932-1933 годы Консульства Италии в Харькове.

Также направлено в Польшу ходатайство о предоставлении правовой помощи в получении из архивных учреждений имеющихся документов Главного штаба, польской государственной полиции, польского Консульства в Харькове и других ведомств, которые касаются периода Голодомора в Украине.