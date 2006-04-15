Смена менеджеров на НЗФ - фикция

«Заход» на Никопольский завод ферросплавов Владимира КУЦИНА в качестве представителя государства является ни чем иным, как попыткой консорциума «Приднепровье» окончательно запутать ситуацию с возвратом НЗФ в госсобственность. Такое мнение высказал УНИАН председатель наблюдательного совета ДФК «Славутич Капитал», член наблюдательного совета НЗФ Геннадий КОРБАН.

По мнению Г.КОРБАНА, рокировка одного менеджера консорциума «Приднепровье» на другого проведена с целью «продлить незаконное пребывание консорциума у руля НЗФ» (В.КУЦИН был председателем правления - гендиректором НЗФ с 1999 года до середины 2005 года. С середины прошлого года и до последнего времени, и.о. гендиректора НЗФ являлся Александр НЕУСТРОЕВ – УНИАН).

Г.КОРБАН также сообщил, что есть все решения судов и решения собрания акционеров НЗФ, необходимые для того, чтобы обеспечить начало выполнения своих обязанностей Николаем НАДТОЧЕНКО – единственно законного руководителя НЗФ, и «мы намерены помочь ему в этом после 21 апреля» (Н.НАДТОЧЕНКО был назначен на эту должность на собрании акционеров НЗФ 30 августа 2005 года – УНИАН).