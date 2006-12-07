Межфракционное депутатское объединение «Демократический Киев» будет добиваться пересмотра тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве.

Об этом заявили сегодня участники пресс-конференции, в которой приняли участие председатели фракций, входящих в “Демократический Киев” Татьяна МЕЛИХОВА (БЮТ), Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ («Наша Украина»), а также представитель фракции блока Кличко Владимир БОНДАРЕНКО и народный депутат Анатолий СЕМИНОГА.

«То, что сегодня создана комиссия (рабочая группа создана, согласно решению Киевсовета внесенному в повестку дня по предложению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО), я думаю, что они вынуждены будут под нашим давлением снижать свои собственные прибыли, снижать тот уровень оттягивания из Киева ресурса, который они планировали. Планировали 3,4. Будем добиваться 1,8 – того уровня, который допустим экономически. Мы будем это делать как в зале, так и на улице», - сказал В.БОНДАРЕНКО.

А.СЕМИНОГА отметил, что утром была проведена акция под стенами мэрии с участием киевлян, на которой была принята резолюция, основным требованием которой является отмена тарифов, установленных с 1 декабря мэром Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ. Он отметил, что это решение не воспринимает и не понимает абсолютное большинство киевлян.

В свою очередь Д.АНДРИЕВСКИЙ сказал: «На сегодняшний день, к сожалению, главный вопрос – это тот, который мы ставили несколько дней назад на пресс-конференции: способен ли этот совет вообще защищать киевлян? На сегодняшний день четкий ответ – нет. Мы видим, что сегодня так называемое большинство готово работать даже бандитскими методами. Применяя их к депутатам».

Как сообщили на пресс-конференции, пострадавший во время сегодняшней драки в Киевсовете депутат Виктор НАУМКО находится в больнице с сотрясением мозга.

В.БОНДАРЕНКО отметил, что, как бывший член комитета ВР из местного самоуправления, заявляет, что «в Украине местное самоуправление практически исчезло». «Сегодня, мне кажется, в день местного самоуправления, когда мы должны были бы праздновать 10-летний юбилей, поставлена последняя точка в том, что мы называли когда-то местным самоуправлением… Фразы этого человека (речь идет о Л.ЧЕРНОВЕЦКОМ) который сегодня продемонстрировал свое полное неуважение к депутатскому корпусу, считает, что Киевсовет это вообще придаток при нем. Это очень тревожные симптомы», - сказал В.БОНДАРЕНКО.

Справка УНИАН. После очередного перерыва в пленарном заседании Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что не будет ставить на повторное голосование проект решения, предложенный депутатами от «Демократического Киева». Обращаясь к депутатам, которые на то время блокировали трибуну он сказал: «Я определяю правила, по которым здесь ведут себя депутаты. Они сидят, находятся на своих местах. Здесь среди вас ни одного бедного человека нет. Кошмар то, что слушают киевляне. Вас избирали киевляне? Они меня избирали! Они избрали меня! А вы, вместе с БРОДСКИМ, шли за деньги».