На НЗФ введено прямое президентское правление?

Владимир КУЦИН, который вчера занял кабинет генерального директора ОАО «Никопольский завод ферросплавов», провел сегодня в 8.00 рабочее совещание, на котором он заявил, что НЗФ возвращен в государственную собственность, а он назначен генеральным директором предприятия, сообщил УНИАН источник на предприятии.

При этом, источник ссылается на слова В.КУЦИНА, который заявил, что решение о назначении (В.КУЦИНА гендиректором – УНИАН) принято непосредственно Президентом Украины.

По информации источника, В.КУЦИН также начал кадровые ротации на предприятии. В частности, в соответствии с информацией источника, уже уволено около 5 представителей менеджмента НЗФ, в частности, руководитель службы охраны.

По информации источника, вчера охрана предприятия сделала попытку воспрепятствовать заходу В.КУЦИНА на завод. Однако В.КУЦИНУ удалось зайти на предприятие и занять кабинет генерального директора ОАО при помощи судебных исполнителей. В настоящий момент порядок на предприятии контролирует спецподразделение «Беркут».

Собеседник агентства также добавил, что на совещании с менеджментом В.КУЦИН сказал, что планируется повышение зарплаты трудовому коллективу не менее чем на 15%.

В данный момент агентство УНИАН пытается получить какую-либо официальную информацию об этих событиях у государственных органов.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля с.г. кабинет гендиректора занял В.КУЦИН, который, по неподтвержденной пока официально информации, является управляющим контрольным госпакетом акций ОАО «НЗФ».

До последнего времени, и.о. гендиректора НЗФ являлся Александр НЕУСТРОЕВ. В.КУЦИН был гендиректором НЗФ с 1999 года до середины 2005 года, т.е. в то время, когда собственником НЗФ сначала управляли, а потом владели структуры, близкие к корпорации «Интерпайп».

Справка УНИАН. в 2005 году по решению суда контрольный госпакет НЗФ в размере 50% +1 акция был возвращен в госсобственность, однако до последнего времени Фонд госимущества заявлял, что не может вступить в права собственности на акции НЗФ, поскольку акции не перечислены на счета Фонда.