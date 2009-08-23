Черновецкий: городская электричка - это практически замена метро

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обещает пустить в дни празднования 18-й годовщины Независимости Украины городскую электричку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр сказал сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос, сможет ли городская власть реализовать свое намерение и пустить городскую электричку 31 августа, как заявлялось.

«Ко Дню Независимости есть хорошая новость для киевлян: мы вводим первую очередь городской электрички. Она практически может заменить метро. Это то, что я и обещал», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, власти столицы будут изучать, насколько удобен этот вид транспорта для киевлян, а затем реализация проекта будет продолжена.

«Затем продолжим строительство этой линии, запуск ее на полную мощность. И она сможет обеспечить в перспективе всю Троещину удобным транспортом», - добавил он.