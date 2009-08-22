Для членства в ЕС Украине нужно реформировать местное самоуправление

В Виннице сегодня состоялась международная научно-практическая конференция «Реформирование местного самоуправления Украины в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления».

Как передает корреспондент УНИАН, организатором конференции выступило Международное общество «Украина-Польша-Германия», Винницкая областная государственная администрация, Национальная академия госуправления при Президенте Украины и Депутатский клуб «Парламент».

В конференции приняли участие свыше 380 участников из разных регионов Украины, среди которых представители центральной, региональной и местной власти, народные депутаты Украины разных созывов, парламентарии и представители местного самоуправления Польши, Германии, Великобритании и Франции, представители Европейской ассоциации бывших членов парламентов стран-членов Совета Европы и Европейского союза.

Во время первой части конференции участники говорили о европейском опыте реформирования местного самоуправления, опыте решения проблем общества, реализации международных проектов, правовых аспектов реформирования самоуправления в Украине.

Участники конференции убеждены, что, заговорив о проблемах украинского самоуправления во весь голос, таким образом будут ускорены соответствующие реформы в Украине.

Председатель МОО «Украина-Польша-Германия» Сергей ТАТУСЯК подчеркнул, что на сегодня это актуально еще потому, что Украина является кандидатом в ассоциируемое членство в Европейском Союзе. Он напомнил, что принимая такое решение 9 сентября 2008 года, участники саммита «Украина-ЕС» отметили, что для членства в Евросоюзе (ассоциированного или действительного) Украине крайне необходимо привести отечественное законодательство в соответствие с положениями Европейской хартии местного самоуправления, ратифицированной Верховной Радой Украины еще в 1997 году.

«Страной продолжают руководить те, у кого в руках ресурсы – финансовые, административные, правовые. Мы не должны мириться с такой неестественной для общества недемократической ситуацией. Украинство нуждается в прогрессивных изменениях уже давно и именно сейчас время начать эти изменения», - сказал С.ТАТУСЯК.

Вторая часть конференции проходила в режиме секционных заседаний, которых работало три.

Каждая секция наработала свои предложения к общей резолюции конференции, которая будет направлена руководству государства.