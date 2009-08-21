Пассажирский поезд столкнулся с локомотивом: есть пострадавшие

Сегодня около полуночи в Днепропетровске на территории станции «Нижнеднепровск-Узел» произошло столкновения пассажирского поезда №504 «Днепропетровск-Симферополь» и маневрового локомотива.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Днепропетровской области, в результате столкновения пострадали шесть человек – четыре проводника вагонов пассажирского поезда и два пассажира, у которых выявлены ушибы.

Самые серьезные травмы получила 56-летняя проводница одного из вагонов (сотрясение мозга, ушибы головы и шейного отдела позвоночника). Женщина доставлена в больницу Приднепровской железной дороги, остальные пострадавшие от госпитализации отказались.

Локомотив пассажирского поезда был заменен, в 02.42 минуты он продолжил движение по маршруту.