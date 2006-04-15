Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ обнародовал свою декларацию о доходах за 2005 год.

Соответствующий документ размещен на Правительственном портале.

Общая сумма совокупного дохода премьера составляет 215 тыс. 120,79 грн., а доход членов семьи – 155 тыс. 674,84 грн.

Кроме того, Ю.ЕХАНУРОВ имеет в общей собственности квартиру общей площадью 76,6 кв. м и легковой автомобиль TOYOTA Rav 4 с объемом двигателя 1998 куб. см. Также члены его семьи владеют земельным участком площадью 1 тыс. кв. м, жилым домом общей площадью 372,4 кв. м.

Ю.ЕХАНУРОВ имеет на счету в отечественном банке 206 тыс. 691,87 грн., члены семьи – 225 тыс. 700,49 грн. Номинальная стоимость приобретенных членами семьи ценных бумаг – 100 тыс. грн.

Сообщается, что глава правительства не имеет обязательств финансового характера, в том числе за рубежом.