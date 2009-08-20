МИД просит украинцев не ездить в Абхазию и Южную Осетию

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения территории Абхазии и Южной Осетии и въезда в Грузию через пункты пропуска „Адлер” и „Нижний Зарамаг” на грузинско-российском участке границы, в связи с принятием Грузией Закона „Об оккупированных территориях”, которым запрещается въезд на эти территории для граждан иностранных государств и лиц без гражданства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, в соответствии со статьей 6 данного закона, на территориях Абхазии и Южной Осетии запрещается осуществление любой экономической деятельности (предпринимательской и непредпринимательской), международное воздушное, морское и железнодорожное передвижение, международные дорожно-транспортные перевозки, пользование государственными ресурсами, организация денежных переводов, финансирование указанной деятельности, или содействие другого рода, кроме случаев, установленных законом.

Согласно статье 8 данного закона, акты органов или должностных лиц в Абхазии и Южной Осетии, не созданных (назначенных/избранных) в соответствии с законодательством Грузии, не имеют правовых последствий.

Министерство иностранных дел Украины обращает внимание украинских юридических лиц, украинских автоперевозчиков и судовладельцев на необходимость соблюдения приведенных выше требований законодательства Грузии при осуществлении своей экономической деятельности в Грузии.

МИД рекомендует гражданам Украины использовать исключительно услуги авиакомпаний для поездок в Грузию по служебным, частным делам, а также с целью туризма.

Для перевозки частного автотранспорта из Украины в Грузию рекомендуется воспользоваться паромной переправой по маршруту Ильичевск – Поти - Батуми.